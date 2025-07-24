Казахстан планирует расширить безвизовый режим с Турцией

Казахстан планирует расширить безвизовый режим с Турцией

Казахстан планирует расширить безвизовый режим с Турцией – граждане этой страны смогут находиться в Казахстане без визы до 90 дней в течение 180-ти дней.

Как передает казахстанское бюро Report, соответствующие поправки в постановление правительства внесло Министерство внутренних дел республики. Документ будет находиться на обсуждении до 28 июля.

Основное изменение состоит в том, что Турция добавилась в список стран, граждане которых въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения госграницы, суммарно составляет 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Сейчас граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 30 дней.

С 2018 года для казахстанцев в Турции действует такой же режим по правилу 90/180.