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Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США Цена на золото снизилась на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли.
Финансы
24 июля 2025 г. 10:31
Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена на золото снизилась на фоне роста доходности гособлигаций США и недавних новостей относительно мировой торговли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют биржевые данные.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $14,2 относительно предыдущего закрытия, или на 0,42%, до $3 383,25 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,58% - до $39,28 за унцию.

В это же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) выросла до 4,398% с 4,389% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", повышение их доходности может понижать котировки золота.

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Версия на английском языке Gold prices drop amid rising US treasury yields

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