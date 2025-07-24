Азербайджан и Иран обсудили ход работ на Астаринском терминале

Азербайджан и Иран обсудили ход работ на Астаринском терминале

Представители Азербайджана и Ирана провели переговоры о ходе строительства Астаринского терминала.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД).

Обсуждения состоялись во время визита председателя АЖД Ровшана Рустамова в Иран, где он встретился с руководителем Иранских железных дорог Джаббаром Али Закери непосредственно на территории Астаринского терминала.

В ходе встречи стороны детально рассмотрели основные этапы развития терминала, сроки реализации проекта и возможность завершения всех строительных работ до конца текущего года.

Было отмечено, что на объекте, являющемся одним из ключевых элементов Международного транспортного коридора "Север-Юг", уже выполнен значительный объем работ. На данный момент проектные работы завершены на 90%, а строительно-монтажные – примерно на 75%.

Стратегический план сотрудничества по строительству и эксплуатации Астаринского терминала, подписанный между АЖД и Иранскими железными дорогами в начале 2025 года, придаст дополнительный импульс своевременному завершению всех запланированных работ, подчеркнули в АЖД.

Астаринский терминал призван обеспечить увеличение объемов грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" и повысить оперативность логистических операций между странами региона.

Стоит напомнить, что строительство Астаринского терминала было начато в 2017 году согласно договоренности между правительствами Азербайджана и Ирана. Территория, на которой АЖД ведет строительство терминала, предоставлена иранской стороной в аренду Азербайджану сроком на 25 лет.