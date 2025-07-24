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В Баку начаты проектные работы по строительству новых станций метро

В Баку начаты проектные работы по строительству новых станций метро В рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы начато проектирование новых станций Бакинского метрополитена.
Инфраструктура
24 июля 2025 г. 10:35
В Баку начаты проектные работы по строительству новых станций метро

В рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы начато проектирование новых станций Бакинского метрополитена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинский метрополитен.

Сообщается о заключении контракта с турецкой компанией Yüksel Proje на разработку проектов станций Зеленой линии Y14-Y17, Фиолетовой линии B5-B8, а также туннелей между ними. Кроме того, будет проведено проектирование разделения Зеленой и Красной линий на станции "28 Мая", строительство переходной камеры, обратного тоннеля и подземной автомобильной стоянки на станции "Ичеришехер".

Проект направлен на увеличение пропускной способности метрополитена и повышение уровня комфорта пассажиров.

Стоимость контракта составляет 35,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yeni metro stansiyalarının tikintisi ilə bağlı layihələndirilmə işlərinə start verilib

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