В Баку начаты проектные работы по строительству новых станций метро

В рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы начато проектирование новых станций Бакинского метрополитена.

В рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы начато проектирование новых станций Бакинского метрополитена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинский метрополитен.

Сообщается о заключении контракта с турецкой компанией Yüksel Proje на разработку проектов станций Зеленой линии Y14-Y17, Фиолетовой линии B5-B8, а также туннелей между ними. Кроме того, будет проведено проектирование разделения Зеленой и Красной линий на станции "28 Мая", строительство переходной камеры, обратного тоннеля и подземной автомобильной стоянки на станции "Ичеришехер".

Проект направлен на увеличение пропускной способности метрополитена и повышение уровня комфорта пассажиров.

Стоимость контракта составляет 35,4 млн манатов.