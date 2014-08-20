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    По распоряжению президента исполнительной власти Лерикского района выделено 7 миллионов манатов

    Кабинету министров поручено решить соответствующие вопросы

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Нода-Шингедулан-Ханегях Лерикского района".

    Как сообщает Report, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Нода-Шингедулан-Ханегях, соединяющей 50 населенных пунктов, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2014 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог, президент постановил выделить Исполнительной власти Лерикского района 7 миллионов манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, а кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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