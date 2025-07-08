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Госдеп: США не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее

Госдеп: США не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее.
Другие страны
8 июля 2025 г. 23:49
Госдеп: США не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее

США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее.

Как передает Report, такую позицию изложила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

В ответ на просьбу прокомментировать планы американской администрации продолжить поставки Киеву оружия Брюс заявила, что недавнюю паузу не следовало расценивать как "новый подход или позицию" правительства США. "Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины", - заявила Брюс, пояснив, что администрация президента США Дональда Трампа заботится о том, чтобы у украинцев было то, что им нужно".

"Мы помогаем им и продолжим делать это. Ситуация довольно тяжелая, и такова наша позиция, она всегда была такой. Рада, что ситуация прояснилась", - заявила пресс-секретарь Госдепа.

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