Госдеп: США не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее

США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее.

США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее.

Как передает Report, такую позицию изложила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

В ответ на просьбу прокомментировать планы американской администрации продолжить поставки Киеву оружия Брюс заявила, что недавнюю паузу не следовало расценивать как "новый подход или позицию" правительства США. "Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины", - заявила Брюс, пояснив, что администрация президента США Дональда Трампа заботится о том, чтобы у украинцев было то, что им нужно".

"Мы помогаем им и продолжим делать это. Ситуация довольно тяжелая, и такова наша позиция, она всегда была такой. Рада, что ситуация прояснилась", - заявила пресс-секретарь Госдепа.