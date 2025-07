Грузия и Узбекистан обсудили взаимодействие по Среднему коридору

Грузия и Узбекистан отмечают важность полного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

"Рад принять министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова в парламенте Грузии. Обсудили растущие связи между Грузией и Узбекистаном, в частности на парламентском уровне. Подчеркнули важность сотрудничества в транспортной сфере для реализации потенциала Среднего коридора и улучшения связи с Центральной Азией. Выразили готовность укреплять связи между людьми посредством культурного и образовательного обмена", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети Х.