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В Ордубаде внедрят модель “умного” сельского хозяйства

В Ордубаде внедрят модель “умного” сельского хозяйства Швейцарская компания, опираясь на международный опыт, займется обновлением генеральных планов городов Ордубад, Шахбуз, Джульфа и Бабек.
Инфраструктура
8 июля 2025 г. 16:50
В Ордубаде внедрят модель “умного” сельского хозяйства

Швейцарская компания, опираясь на международный опыт, займется обновлением генеральных планов городов Ордубад, Шахбуз, Джульфа и Бабек.

Как сообщает местное бюро “Report”, об этом рассказала представитель компании, реализующей проект, Ангела Вист.

Она отметила, что в Ордубаде планируется создать новые рабочие места и обеспечить соответствующую инфраструктуру для комфортного проживания и работы. В частности, в сельском хозяйстве будет применена модель, основанная на “умных” технологиях, что позволит повысить производительность и создать условия для открытия новых предприятий и филиалов.

Кроме того, одним из приоритетов обновленного генерального плана станет модернизация инфраструктуры: расширение дорог, создание новых линий общественного транспорта и повышение пешеходной доступности. Проект предусматривает внедрение концепции “15-минутного города”, согласно которой жители смогут получать основные услуги - шоппинг, здравоохранение, образование и отдых - в пределах 15 минут ходьбы от дома.

Также в различных районах Ордубада появятся “мини-парки” для отдыха и общения, где будут высажены деревья и созданы тенистые зоны. Подобные работы по озеленению и благоустройству планируются и в других населенных пунктах региона.

Реализация проекта направлена на обновление облика городов и развитие существующих экономических структур.

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Версия на азербайджанском языке Ordubadda “ağıllı” kənd təsərrüfatı modeli tətbiq ediləcək

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