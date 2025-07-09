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США ввели санкции против двух граждан и четырех фирм из КНДР и России

США ввели санкции против двух граждан и четырех фирм из КНДР и России США под предлогом борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении двух граждан России и КНДР и четырех фирм, базирующихся в этих двух странах.
Другие страны
9 июля 2025 г. 00:44
США ввели санкции против двух граждан и четырех фирм из КНДР и России

США под предлогом борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении двух граждан России и КНДР и четырех фирм, базирующихся в этих двух странах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, под действие американских рестрикций попали гражданин РФ Гайк Асатрян, а также гражданин КНДР Сон Кум Хёк. Кроме того, санкции введены в отношении российских фирм "Асатрян" и "Фортуна", а также базирующихся в КНДР Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation.

По версии Госдепа, гражданин КНДР связан с хакерской группировкой Andariel, причастен к схеме по незаконному найму специалистов в сфере информационных технологий, а также попыткам взлома компьютерных систем Министерства финансов США. Гражданин РФ и четыре перечисленных компании, по утверждению американской администрации, также были причастны к найму персонала в сфере IT с целью принесения дохода правительству КНДР. В заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США, утверждается, что вырученные средства могли идти на спонсирование программ КНДР по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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