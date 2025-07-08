В Азербайджане утверждены правила использования воздушного пространства и полетов

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила использования воздушного пространства и полетов".

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила использования воздушного пространства и полетов".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Кроме того, утратили силу постановления правительства от 15 января 2013 года об утверждении отдельных "Правил использования воздушного пространства" и "Правил полетов".

Правила разработаны в соответствии с законом "Об авиации". Вопросы, которые не регулируются данными Правилами, регулируются этим законом и Конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года.