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В Азербайджане утверждены правила использования воздушного пространства и полетов

В Азербайджане утверждены правила использования воздушного пространства и полетов Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила использования воздушного пространства и полетов".
Инфраструктура
8 июля 2025 г. 14:30
В Азербайджане утверждены правила использования воздушного пространства и полетов

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила использования воздушного пространства и полетов".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Кроме того, утратили силу постановления правительства от 15 января 2013 года об утверждении отдельных "Правил использования воздушного пространства" и "Правил полетов".

Правила разработаны в соответствии с законом "Об авиации". Вопросы, которые не регулируются данными Правилами, регулируются этим законом и Конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года.

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