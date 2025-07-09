Украина присоединилась к последним пакетам антироссийских санкций ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 8 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 8 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает Report, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Каждое распоряжение Кабмина имеет два приложения со списком юридических и физических лиц соответственно, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении этих санкций.

Советник президента Украины Владислав Власюк уточнил, что подписанные Зеленским указы синхронизируют украинские санкции с 15-м, 16-м и 17-м санкционными пакетами ЕС. По его словам, Украина подчеркивает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции.