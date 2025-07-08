В Баку ведутся работы по обновлению магистрального водопровода

В Баку проводятся работы по модернизации инфраструктуры с целью повышения надежности водопроводной сети и приведения ее в соответствие с современными стандартами.

В Баку проводятся работы по модернизации инфраструктуры с целью повышения надежности водопроводной сети и приведения ее в соответствие с современными стандартами.

Как сообщили Report в Объединенной службе водоснабжения крупных городов, служба предпринимает все необходимые меры для своевременного информирования жителей и минимизации возможных неудобств в связи с проведением этих работ.

Отмечено, что данные работы имеют важное значение для обеспечения абонентов надежным и качественным водоснабжением.