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В Баку ведутся работы по обновлению магистрального водопровода

В Баку ведутся работы по обновлению магистрального водопровода В Баку проводятся работы по модернизации инфраструктуры с целью повышения надежности водопроводной сети и приведения ее в соответствие с современными стандартами.
Инфраструктура
8 июля 2025 г. 12:40
В Баку ведутся работы по обновлению магистрального водопровода

В Баку проводятся работы по модернизации инфраструктуры с целью повышения надежности водопроводной сети и приведения ее в соответствие с современными стандартами.

Как сообщили Report в Объединенной службе водоснабжения крупных городов, служба предпринимает все необходимые меры для своевременного информирования жителей и минимизации возможных неудобств в связи с проведением этих работ.

Отмечено, что данные работы имеют важное значение для обеспечения абонентов надежным и качественным водоснабжением.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda magistral su kəməri yenilənir

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