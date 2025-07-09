Сегодня в Азербайджане День дипломатии

Сегодня в Азербайджане День дипломатии

Сегодня исполняется 106 лет со дня создания органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, учитывая роль национальной дипломатии в создании первой демократической республики на мусульманском Востоке и процессе построения независимого Азербайджанского государства на современном этапе, основываясь на том, что 9 июля 1919 года была принята временная инструкция о Секретариате Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики, 24 августа 2007 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о ежегодном праздновании 9 июля профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.

Рассматривалось несколько предложений, связанных с учреждением дня дипломатии. Однако в связи с тем, что первым обнаруженным в архивах официальным документом, касающимся Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики, явилась временная инструкция о Секретариате Министерства иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики от 9 июля 1919 года, было принято решение о том, чтобы именно эта дата была взята за основу при учреждении дня дипломатии.

В 1919 году, когда азербайджанская дипломатия делала первые шаги, в Баку осуществляли деятельность дипломатические представительства 16 зарубежных государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Ирана, Польши и Украины.

В условиях, когда возникла угроза утраты Азербайджаном своей независимости и возможного повторения им горькой судьбы Демократической Республики, великий лидер Гейдар Алиев, глубоко проанализировав недавнее и далекое историческое прошлое страны, геополитические реалии, с которыми она столкнулась, сформировал внешнеполитическую стратегию, включающую в первую очередь ясное и четкое определение национальных интересов нашей республики, налаживание равноправных, добрых отношений с соседними государствами и мировым сообществом на основе принципов невмешательства во внутренние дела и взаимовыгодного сотрудничества, недопущение интернационализации армяно-азербайджанского конфликта, усиление международного политического давления на Армению для устранения последствий оккупации и в качестве конечной цели, обеспечение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Внешнеполитический курс великого лидера Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Успехи нашей страны во внешнеполитической сфере проявились и во время Отечественной войны 2020 года. Так, в результате проводимой успешной и целенаправленной внешней политики во время Второй Карабахской войны международная общественность поддержала справедливую борьбу Азербайджана.

Достигнутые результаты ставят новые задачи, создают большие возможности с точки зрения реализации долгосрочных интересов Азербайджана. Среди внешнеполитических приоритетов Азербайджана – укрепление суверенитета и независимости нашей страны, а также дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными акторами, другие вопросы. События, произошедшие в регионе за последние годы, показывают, что сильный Азербайджан всегда достигает поставленных целей, и эта тенденция продолжится и впредь.