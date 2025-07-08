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ASCO и китайская компания обсудили развитие портов и логистических центров

ASCO и китайская компания обсудили развитие портов и логистических центров ASCO и китайская компания обсудили развитие портов и логистических центров
Инфраструктура
8 июля 2025 г. 10:41
ASCO и китайская компания обсудили развитие портов и логистических центров

Представители ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и AZCON Holding провели встречу с представителями китайской компании SPSI Cloud Port Development Group Co., Ltd., в рамках которой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере мультимодальных перевозок, портовой инфраструктуры и логистики.

Как сообщили Report в ASCO, переговоры состоялись во время визита делегации китайской компании в Азербайджан.

Стороны также обсудили возможность реализации совместных инвестиционных и операционных проектов, выразив заинтересованность в дальнейшем изучении направлений сотрудничества и продолжении деловых контактов.

Визит китайской делегации направлен на ознакомление с логистическими и транспортными структурами Азербайджана, а также оценку инвестиционного потенциала и возможностей в сфере международной торговли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоASCO Çin şirkəti ilə liman və logistika mərkəzlərinin inkişafını müzakirə edib

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