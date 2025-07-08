Казахстан и Азербайджан обсудили наращивание грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту

Казахстан и Азербайджан обсудили наращивание грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Казахстан и Азербайджан обсудили наращивание грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как передает Report, это обсуждалось в ходе встречи председателя правления Казахстанских железных дорог Талгата Алдыбергенова с руководством АЖД в рамках первого дня XII Конгресса Международного союза железных дорог (МСЖД), проходящего в Пекине.

Стороны уделили особое внимание цифровизации и автоматизации маршрута ТМТМ, что позволит ускорить и упростить логистические процессы. Обсуждались также меры по интеграции информационных систем железных дорог Казахстана и Азербайджана для повышения эффективности перевозок.