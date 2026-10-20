В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий

В Зангилане проходит серия мероприятий по случаю Дня города.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, программу мероприятий открыл Зангиланский фестиваль плова.

Гости продегустировали традиционные виды плова. Также посетителям продемонстрировали искусство ковроткачества и плетения из камыша. Кроме того, при организации Союза фотографов Азербайджана открылась фотовыставка, отражающая историю, природу и сегодняшнюю жизнь Зангилана.

В рамках мероприятий для детей организованы выставка рисунков и поделок, фейс-арт, а также мастер-классы по живописи.

В продолжение серии мероприятий на сцене Зангиланского конгресс-центра состоится праздничный концерт с участием солистов Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова.

Мероприятия, которые продлятся весь день, завершатся фейерверком.