В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
- 20 октября, 2026
- 14:18
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В Зангилане проходит серия мероприятий по случаю Дня города.
Как передает корреспондент Report из Зангилана, программу мероприятий открыл Зангиланский фестиваль плова.
Гости продегустировали традиционные виды плова. Также посетителям продемонстрировали искусство ковроткачества и плетения из камыша. Кроме того, при организации Союза фотографов Азербайджана открылась фотовыставка, отражающая историю, природу и сегодняшнюю жизнь Зангилана.
В рамках мероприятий для детей организованы выставка рисунков и поделок, фейс-арт, а также мастер-классы по живописи.
В продолжение серии мероприятий на сцене Зангиланского конгресс-центра состоится праздничный концерт с участием солистов Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова.
Мероприятия, которые продлятся весь день, завершатся фейерверком.