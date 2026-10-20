Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий

    Карабах
    • 20 октября, 2026
    • 14:18
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий

    В Зангилане проходит серия мероприятий по случаю Дня города.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, программу мероприятий открыл Зангиланский фестиваль плова.

    Гости продегустировали традиционные виды плова. Также посетителям продемонстрировали искусство ковроткачества и плетения из камыша. Кроме того, при организации Союза фотографов Азербайджана открылась фотовыставка, отражающая историю, природу и сегодняшнюю жизнь Зангилана.

    В рамках мероприятий для детей организованы выставка рисунков и поделок, фейс-арт, а также мастер-классы по живописи.

    В продолжение серии мероприятий на сцене Зангиланского конгресс-центра состоится праздничный концерт с участием солистов Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова.

    Мероприятия, которые продлятся весь день, завершатся фейерверком.

    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий

    День города Зангилан Азербайджанская государственная филармония Концертная программа
    Фото
    Zəngilan Şəhəri Günü ilk dəfə silsilə tədbirlərlə qeyd olunur
    Фото
    Azerbaijan celebrates Zangilan City Day with series of events for first time
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    14:30
    При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана
    Происшествия
    14:29
    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот
    ИКТ
    14:23
    Мурад Агабейли: В этом году шекинские заповедники посетили более 128 тыс. туристов
    Туризм
    14:22
    Катар призвал Иран прекратить атаки в Ормузском проливе
    Другие страны
    14:18
    Фото
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    Карабах
    14:06
    С месторождения "Восточный Азери" добыто более 645 млн баррелей нефти
    Энергетика
    14:03
    Amazon инвестирует более 16 млрд евро в Германию в 2027 году
    Другие страны
    13:58
    Лекорню на этой неделе проведет встречу с политическими партиями Франции
    Другие страны
    13:58
    В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов
    Энергетика
    Лента новостей