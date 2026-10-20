Катар призвал Иран прекратить атаки в Ормузском проливе
- 20 октября, 2026
- 14:22
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Катар призывает Иран прекратить атаки в Ормузском проливе и обеспечить свободу судоходства.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил директор департамента СМИ и коммуникаций Министерства иностранных дел Катара Ибрагим бин Султан Ибрагим аль-Хашими.
По его словам, Иран должен соблюдать международные нормы свободы судоходства и открыть Ормузский пролив. Представитель МИД назвал иранские атаки безответственными и заявил, что они наносят ущерб региону и его жителям.
Аль-Хашими подчеркнул, что кризис между США и Ираном необходимо урегулировать мирным путем как можно скорее. По его словам, решение за столом переговоров является единственным способом сохранить безопасность и стабильность региона.
Он добавил, что в последние дни премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джасим Аль Тани обсудил ситуацию с главами МИД Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, подтвердив поддержку дипломатических усилий по обеспечению свободы судоходства.