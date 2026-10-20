Катар призвал Иран прекратить атаки в Ормузском проливе

Катар призывает Иран прекратить атаки в Ормузском проливе и обеспечить свободу судоходства.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил директор департамента СМИ и коммуникаций Министерства иностранных дел Катара Ибрагим бин Султан Ибрагим аль-Хашими.

По его словам, Иран должен соблюдать международные нормы свободы судоходства и открыть Ормузский пролив. Представитель МИД назвал иранские атаки безответственными и заявил, что они наносят ущерб региону и его жителям.

Аль-Хашими подчеркнул, что кризис между США и Ираном необходимо урегулировать мирным путем как можно скорее. По его словам, решение за столом переговоров является единственным способом сохранить безопасность и стабильность региона.

Он добавил, что в последние дни премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джасим Аль Тани обсудил ситуацию с главами МИД Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, подтвердив поддержку дипломатических усилий по обеспечению свободы судоходства.