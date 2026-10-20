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    Мурад Агабейли: В этом году шекинские заповедники посетили более 128 тыс. туристов

    Туризм
    • 20 октября, 2026
    • 14:23
    Мурад Агабейли: В этом году шекинские заповедники посетили более 128 тыс. туристов

    В 2027 году в Шеки планируется организация масштабного фестиваля.

    Об этом Report сказал глава Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

    По его словам, в Шеки кулинарная сфера развивается практически самостоятельно: "В качестве примера отмечу, что в прошлом году мы провели здесь масштабный фестиваль – Terra Madre. Этот фестиваль организуется во всех европейских странах, а мы реализовали его в Азербайджане именно в Шеки. Фестиваль был посвящен популяризации кулинарного искусства".

    Агабейли подчеркнул, что на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" поэтапно продолжаются работы по реставрации и консервации других историко-архитектурных памятников.

    "Национальный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" является одним из наиболее посещаемых туристами мест. За январь-сентябрь этого года музеи и учреждения культуры заповедника посетили, приобретя билеты, в общей сложности 128 487 туристов. Из них 72 309 человек (56,28 %) составили местные, а 56 178 человек (43,72 %) – иностранные туристы. 42 050 человек посетили заповедник бесплатно", - отметил он.

    Наибольший доход в госбюджет в 2025 году, по словам Агабейли, принесли заповедники "Янардаг" и "Атешгях", а также расположенные в Шеки заповедники "Юхары Баш" и "Киш" - 6,2 млн манатов.

    Мурад Агабейли Туризм в Азербайджане Шеки
    Murad Ağabəyli: "Şəki qoruqlarını bu il 128 mindən çox turist ziyarət edib"
    Murad Aghabayli: Shaki's reserves welcomed more than 128,000 tourists this year
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