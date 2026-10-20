Мурад Агабейли: В этом году шекинские заповедники посетили более 128 тыс. туристов

В 2027 году в Шеки планируется организация масштабного фестиваля.

Об этом Report сказал глава Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

По его словам, в Шеки кулинарная сфера развивается практически самостоятельно: "В качестве примера отмечу, что в прошлом году мы провели здесь масштабный фестиваль – Terra Madre. Этот фестиваль организуется во всех европейских странах, а мы реализовали его в Азербайджане именно в Шеки. Фестиваль был посвящен популяризации кулинарного искусства".

Агабейли подчеркнул, что на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" поэтапно продолжаются работы по реставрации и консервации других историко-архитектурных памятников.

"Национальный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" является одним из наиболее посещаемых туристами мест. За январь-сентябрь этого года музеи и учреждения культуры заповедника посетили, приобретя билеты, в общей сложности 128 487 туристов. Из них 72 309 человек (56,28 %) составили местные, а 56 178 человек (43,72 %) – иностранные туристы. 42 050 человек посетили заповедник бесплатно", - отметил он.

Наибольший доход в госбюджет в 2025 году, по словам Агабейли, принесли заповедники "Янардаг" и "Атешгях", а также расположенные в Шеки заповедники "Юхары Баш" и "Киш" - 6,2 млн манатов.