Amazon инвестирует более 16 млрд евро в Германию в 2027 году

Американская компания Amazon планирует инвестировать более 16 млрд евро в Германию в 2027 году для расширения бизнеса в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), спутникового интернета и медиаконтента.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Об инвестициях объявлено на саммите Invest in Germany в Берлине. По данным Amazon, с 2010 года компания вложила в экономику Германии более 100 млрд евро.

Новый пакет включает 4,8 млрд евро на расширение облачного региона Amazon Web Services (AWS) во Франкфурте и инфраструктуры ИИ. Кроме того, предусмотрены новые логистические проекты, которые, как ожидается, позволят создать более 3 тыс. рабочих мест, развитие спутниковой сети широкополосного доступа Amazon Leo и производство нового контента для Prime Video.

Компания также планирует открыть в Берлине вторую исследовательскую лабораторию робототехники и ИИ.

Reuters отмечает, что Amazon расширяет европейские операции на фоне растущего спроса на услуги ИИ и усиления конкуренции между технологическими компаниями.

В июне 2024 года Amazon объявила об инвестициях в размере 10 млрд евро в облачную инфраструктуру и логистическую сеть Германии, включая 8,8 млрд евро на центры обработки данных AWS.