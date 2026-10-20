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    Amazon инвестирует более 16 млрд евро в Германию в 2027 году

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 14:03
    Amazon инвестирует более 16 млрд евро в Германию в 2027 году

    Американская компания Amazon планирует инвестировать более 16 млрд евро в Германию в 2027 году для расширения бизнеса в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), спутникового интернета и медиаконтента.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

    Об инвестициях объявлено на саммите Invest in Germany в Берлине. По данным Amazon, с 2010 года компания вложила в экономику Германии более 100 млрд евро.

    Новый пакет включает 4,8 млрд евро на расширение облачного региона Amazon Web Services (AWS) во Франкфурте и инфраструктуры ИИ. Кроме того, предусмотрены новые логистические проекты, которые, как ожидается, позволят создать более 3 тыс. рабочих мест, развитие спутниковой сети широкополосного доступа Amazon Leo и производство нового контента для Prime Video.

    Компания также планирует открыть в Берлине вторую исследовательскую лабораторию робототехники и ИИ.

    Reuters отмечает, что Amazon расширяет европейские операции на фоне растущего спроса на услуги ИИ и усиления конкуренции между технологическими компаниями.

    В июне 2024 года Amazon объявила об инвестициях в размере 10 млрд евро в облачную инфраструктуру и логистическую сеть Германии, включая 8,8 млрд евро на центры обработки данных AWS.

    Amazon Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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