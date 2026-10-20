С месторождения "Восточный Азери" добыто более 645 млн баррелей нефти

За 20 лет разработки с платформы "Восточный Азери" добыто более 645 млн баррелей (87 млн тонн) нефти, что внесло значительный вклад в общий объем добычи на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", превысивший с ноября 1997 года 4,7 млрд баррелей.

Об этом сообщили в компании BP-Azerbaijan по случаю юбилея начала эксплуатации объекта.

Добыча на "Восточном Азери" началась 21 октября 2006 года, завершив второй этап полномасштабной разработки АЧГ. По итогам третьего квартала 2026 года среднесуточная добыча на платформе составляет около 46 тыс. баррелей. На сегодняшний день здесь пробурено в общей сложности 39 скважин, из которых 27 являются добывающими, 8 - водонагнетательными, а одна используется для обратной закачки шлама в пласты.

В компании подчеркнули, что объект продолжает активно использовать инновации для повышения нефтеотдачи. В частности, недавно завершенная скважина D18Z имеет открытый ствол длиной более 2 000 метров, из которых свыше 1 500 метров проходят через песчаный участок целевого продуктивного пласта.

На объекте работают порядка 170 человек, большинство из которых, включая руководство платформы, составляют национальные кадры.