Ровшан Рустамов: До конца этого года ожидается прием более 400 блок-поездов из Китая в Азербайджан

17:54 За 6 месяцев этого года из Китая в Азербайджан отправлено 199 блок-поездов, а до конца года ожидается прием более 400 блок-поездов.

В первом полугодии 2025 года из Китая в Азербайджан отправлено 199 блок-поездов, до конца года ожидается прием более 400 блок-поездов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов на встрече с руководителем порта Ляньюнган Ван Гои Чао в рамках рабочего визита в Китай.

Рустамов на встречах с вице-президентом китайской корпорации CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) Фан Фэном и председателем Чжучжоуской локомотивостроительной компании Ван Цяолинем подчеркнул, что в условиях растущей роли Азербайджана в международной транспортно-логистической цепочке особое внимание уделяется обновлению и расширению локомотивного парка. Это необходимо для обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов, а также для углубления сотрудничества с корпорацией CRRC в данном направлении.

Также обсуждены детали соглашения о приобретении семи новых локомотивов из Китая, подписанного в апреле этого года, организация учебных курсов и технических тренингов для специалистов АЖД, технические решения, производственные возможности и обмен опытом.

На встрече с руководителем порта Ляньюнган Ван Гои Чао подчеркивалась значимость сотрудничества с АЖД для развития транспортного сообщения между Востоком и Западом, особенно в контексте укрепления Среднего коридора.

Отмечалось, что в настоящее время наблюдается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном. Так, в 2024 году из Китая поступило 287 блок-поездов, а только за первые шесть месяцев текущего года — уже 199. До конца года ожидается прием более 400 блок-поездов. В этой связи отмечено, что организация регулярного железнодорожного сообщения по маршруту Ляньюнган - Баку является одним из приоритетных направлений сотрудничества.

Ван Гои Чао отметил, что порт Ляньюнган осуществляет экспорт не только китайской, но и японской и корейской продукции, что расширяет значение маршрута и географию грузоперевозок. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с АЖД позволит укрепить транспортные связи и повысить конкурентоспособность маршрута Ляньюнган - Баку на евразийском пространстве.

На встрече с президентом компании "China Railway Container Transport Corp. Ltd." (CRCT) Яном Бинем председатель АЖД подчеркнул важность присоединения CRCT к совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", созданному железнодорожными компаниями Азербайджана, Казахстана и Грузии для развития Среднего коридора. Отмечено, что активное участие CRCT в работе совместного предприятия усилит логистические связи в регионе, укрепит роль компаний, действующих вдоль Среднего коридора, и повысит эффективность маршрута.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору. Обсуждались такие ключевые вопросы, как наращивание контейнерных перевозок по направлению Китай — Азербайджан — Китай, внедрение цифровых решений для оптимизации логистики, согласование плана действий по увеличению объемов отправок во второй половине 2025 года, а также интеграция портово-железнодорожной инфраструктуры.

Отметим, что визит делегации АЖД в Китай продлится до 11 июля.