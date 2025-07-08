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Поезда АЖД переходят на летнее расписание

Поезда АЖД переходят на летнее расписание Курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге пассажирские поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в AZCON Holding, переходят на летний график.
Инфраструктура
8 июля 2025 г. 08:54
Поезда АЖД переходят на летнее расписание

Курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге пассажирские поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящего в AZCON Holding, переходят на летний график.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, целью является проведение подготовительных работ к учебному году 2025/2026, оздоровление инфраструктуры на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, обеспечение безопасности движения, проведение определенных ремонтных работ в поездах.

В связи с этим с 10 июля 2025 года в рабочие дни недели количество рейсов по кольцевому маршруту будет временно сокращено на 10 рейсов.

Из графика по линии Баку–Сумгайыт–Пиршаги–Баку будут исключены рейсы, отбывающие со станции Сумгайыт в 06:45, 10:35 и 11:30, а также с Бакинского железнодорожного вокзала в 09:30 и 10:30.

Также временно приостанавливаются рейсы по маршрутам Баку–Хырдалан и Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку, отбывающие с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:05, 07:45 и 18:35, со станции Хырдалан в 08:22, с Сумгайытского вокзала в 06:15.

Работы по реконструкции и ремонту, постоянно проводимые на участках, в первую очередь служат для безопасной и комфортной доставки пассажиров к месту назначения.

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