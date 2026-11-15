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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2026
    • 15:41
    Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО

    Азербайджан принял участие в традиционном благотворительном мероприятии NATO Charity Bazaar в штаб-квартире альянса.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на представительство Азербайджана при НАТО.

    Помимо сотрудников самого представительства в акции приняли участие и члены военного представительства Вооруженных сил Азербайджана при Военном комитете НАТО.

    На ярмарке с участием представителей около 40 стран, был организован стенд с национальной продукцией Азербайджана, а также блюда национальной кухни. Участие азербайджанской стороны состоялось при спонсорской поддержке отеля Hyatt Regency Baku.

    Среди посетителей мероприятия были высокопоставленные представители Международного секретариата и Международного военного штаба НАТО, послы и военные представители стран - союзников и партнеров альянса, а также другие гости.

    Азербайджанский стенд и национальная кухня вызвали большой интерес у посетителей базара.

    Средства, вырученные от продажи национальной продукции и традиционных блюд, а также собранные в рамках других благотворительных инициатив, направляются на поддержку бельгийских и международных организаций, оказывающих помощь детям, уязвимым группам населения и нуждающимся.

    Представительство Азербайджана в НАТО Благотворительная акция
    Azərbaycan NATO-nun mənzil-qərargahında keçirilən xeyriyyə tədbirində təmsil olunub
    Azerbaijan participates in NATO Charity Bazaar
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