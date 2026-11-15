Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО
- 15 ноября, 2026
- 15:41
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Азербайджан принял участие в традиционном благотворительном мероприятии NATO Charity Bazaar в штаб-квартире альянса.
Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на представительство Азербайджана при НАТО.
Помимо сотрудников самого представительства в акции приняли участие и члены военного представительства Вооруженных сил Азербайджана при Военном комитете НАТО.
На ярмарке с участием представителей около 40 стран, был организован стенд с национальной продукцией Азербайджана, а также блюда национальной кухни. Участие азербайджанской стороны состоялось при спонсорской поддержке отеля Hyatt Regency Baku.
Среди посетителей мероприятия были высокопоставленные представители Международного секретариата и Международного военного штаба НАТО, послы и военные представители стран - союзников и партнеров альянса, а также другие гости.
Азербайджанский стенд и национальная кухня вызвали большой интерес у посетителей базара.
Средства, вырученные от продажи национальной продукции и традиционных блюд, а также собранные в рамках других благотворительных инициатив, направляются на поддержку бельгийских и международных организаций, оказывающих помощь детям, уязвимым группам населения и нуждающимся.
🇦🇿 @AzMissionNATO and @AzMilRepNATO actively participated in the #NATOCharityBazaar event held at the @NATO HQ. At the event, which brought together 40 countries, Azerbaijan’s stand featuring national products and its national cuisine were showcased. The event was visited by senior officials of NATO’s International Staff and International Military Staff, ambassadors and military representatives of allied and partner countries to the Alliance, as well as other guests. The Azerbaijani stand featuring national products and our rich cuisine attracted great interest from visitors.— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) November 15, 2026