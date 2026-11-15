Azərbaycan NATO-nun mənzil-qərargahında keçirilən xeyriyyə tədbirində təmsil olunub
- 15 noyabr, 2026
- 15:33
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Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyi və NATO yanında Hərbi Nümayəndəliyi Alyansın mənzil-qərargahında keçirilən "NATO Charity Bazaar" xeyriyyə tədbirində fəal iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.
Qeyd olunub ki, tədbirdə 40 ölkə təmsil olunub. Azərbaycanın stendində milli məhsullar və milli mətbəximizin nümunələri nümayiş etdirilib.
Tədbiri NATO-nun Beynəlxalq Katibliyinin və Beynəlxalq Hərbi Qərargahının yüksək vəzifəli şəxsləri, müttəfiq və tərəfdaş ölkələrin səfirləri və hərbi nümayəndələri, eləcə də digər qonaqlar ziyarət ediblər.
Azərbaycanın milli məhsullarının və zəngin mətbəxinin təqdim olunduğu stend ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub.
🇦🇿 @AzMissionNATO and @AzMilRepNATO actively participated in the #NATOCharityBazaar event held at the @NATO HQ. At the event, which brought together 40 countries, Azerbaijan’s stand featuring national products and its national cuisine were showcased. The event was visited by senior officials of NATO’s International Staff and International Military Staff, ambassadors and military representatives of allied and partner countries to the Alliance, as well as other guests. The Azerbaijani stand featuring national products and our rich cuisine attracted great interest from visitors.— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) November 15, 2026