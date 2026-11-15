İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan NATO-nun mənzil-qərargahında keçirilən xeyriyyə tədbirində təmsil olunub

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2026
    • 15:33
    Azərbaycan NATO-nun mənzil-qərargahında keçirilən xeyriyyə tədbirində təmsil olunub

    Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyi və NATO yanında Hərbi Nümayəndəliyi Alyansın mənzil-qərargahında keçirilən "NATO Charity Bazaar" xeyriyyə tədbirində fəal iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.

    Qeyd olunub ki, tədbirdə 40 ölkə təmsil olunub. Azərbaycanın stendində milli məhsullar və milli mətbəximizin nümunələri nümayiş etdirilib.

    Tədbiri NATO-nun Beynəlxalq Katibliyinin və Beynəlxalq Hərbi Qərargahının yüksək vəzifəli şəxsləri, müttəfiq və tərəfdaş ölkələrin səfirləri və hərbi nümayəndələri, eləcə də digər qonaqlar ziyarət ediblər.

    Azərbaycanın milli məhsullarının və zəngin mətbəxinin təqdim olunduğu stend ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub.

    Xeyriyyəçilik
    Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО
    Azerbaijan participates in NATO Charity Bazaar
    MiniBoss
    44 filmi

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    Azərbaycan NATO-nun mənzil-qərargahında keçirilən xeyriyyə tədbirində təmsil olunub
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