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Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры

Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры Операционную систему Windows 11, чьи системные требования повысились в сравнении с предыдущей версией, можно будет вручную установить на некоторые старые компьютеры
ИКТ
28 августа 2021 г. 20:46
Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры

Операционную систему Windows 11, чьи системные требования повысились в сравнении с предыдущей версией, можно будет вручную установить на некоторые старые компьютеры.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение компании.

Для этого пользователям нужно будет устанавливать ее не через центр обновлений, а с помощью образа диска, который можно будет скачать с сайта Microsoft. Однако компания не гарантирует получение обновлений, в том числе связанных с безопасностью.

Наибольшее ужесточение требований к компьютеру со стороны Windows 11 связано с процессором. Процессоры, начиная c Intel восьмого поколения или AMD Zen 2, будут поддерживаться официально. Также процессор или материнская плата должны поддерживать модуль безопасности TPM 2.0.

Microsoft отдельно объявила, что новая операционная система, помимо упомянутых выше процессоров, будет поддерживать чипы Intel Core X и W, а также определенную конфигурацию, использующуюся во флагманском компьютере компании — Surface Studio 2.

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