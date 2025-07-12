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Минздрав Газы: Число погибших из-за ударов палестинцев достигло 57,8 тыс.

Минздрав Газы: Число погибших из-за ударов палестинцев достигло 57,8 тыс. Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа за сутки достигло 59 человек, 208 граждан госпитализированы с ранениями.
Другие страны
12 июля 2025 г. 20:03
Минздрав Газы: Число погибших из-за ударов палестинцев достигло 57,8 тыс.

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа за сутки достигло 59 человек, 208 граждан госпитализированы с ранениями.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения Газы.

"За последние 24 часа в больницы сектора поступили 59 тел погибших (в том числе 9 извлечены из-под завалов) и 208 раненых", - написано в отчете ведомства.

Таким образом, общее число погибших с 7 октября 2023 года возросло до 57 882 человек, число раненых - 1 38 095. При этом с 18 марта 2025 года погибли 7311 человек, ранены 26 054.

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