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В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков Арестован главный редактор турецкого журнала Leman Аслан Оздемир, опубликовавшего карикатуры на пророков Мухаммеда и Мусу.
В регионе
12 июля 2025 г. 20:27
В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

Арестован главный редактор турецкого журнала Leman Аслан Оздемир, опубликовавшего карикатуры на пророков Мухаммеда и Мусу.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", журналист был задержан в аэропорту по возвращении из Франции в Стамбул.

Сотрудники полиции доставили Оздемира прямо в стамбульский суд. Против главного редактора издания возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти или вражды, разжигание межнациональной розни".

По решению суда, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə peyğəmbərlərin karikaturasını yayımlayan nəşrin baş redaktoru həbs olunub

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