В Японии Google подозревают в нарушении правил конкуренции при распространении рекламы

Комиссия по справедливой торговле Японии провела расследование в отношении корпорации Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции при распространении цифровой рекламы.

Комиссия по справедливой торговле Японии провела расследование в отношении корпорации Google из-за подозрений в нарушении правил конкуренции при распространении цифровой рекламы.

Как передает Report , об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что речь идет об ограничениях, созданных Google в отношении компании LINE Yahoo. Yahoo вступила в партнерство с Google в 2010 году и использует поисковую систему Google и систему распространения платной рекламы, которая показывается пользователю после формирования поискового запроса. Комиссия выяснила, что в середине 2010-х годов Google попросила Yahoo прекратить распространение поисковой рекламы для мобильных устройств на порталах своих деловых партнеров.

В результате Yahoo приняла требование Google и изменила контракты со своими партнерами. Yahoo, как отмечается, была обеспокоена тем, что в случае отказа она больше не сможет использовать поисковую систему Google. Японский регулятор посчитал, что подобные действия могут быть приравнены к недобросовестной торговле.

По сведениям издания, на фоне расследования компания Google, скорее всего, уже отозвала свои требования к Yahoo и предоставила комиссии план усиления мер по контролю за соблюдением законодательства. Информации о каких-либо штрафах в отношении Google в связи с этим делом не приводится.