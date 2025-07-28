Центр экспертизы потребительских товаров выбрал аудитора

ООО "Центр экспертизы потребительских товаров" при Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком завершило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

ООО "Центр экспертизы потребительских товаров" при Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком завершило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем запроса стало ООО BKR İşık Konsaltinq.

Компании-победителю будет выплачено 4 249 манатов.

В прошлом году победителем этого запроса также было BKR İşık Konsaltinq. Компании было выплачено 4 700 манатов.