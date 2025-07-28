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Блогеру-азербайджанцу Subo заочно предъявили в РФ обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

Блогеру-азербайджанцу Subo заочно предъявили в РФ обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей Следователи СК заочно предъявили обвинение блогеру Subo (Субхан Мамедов) в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в размере 20 млн рублей.
Другие страны
28 июля 2025 г. 10:46
Блогеру-азербайджанцу Subo заочно предъявили в РФ обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

Следователи Следственного комитета (СК) заочно предъявили обвинение блогеру Subo (Субхан Мамедов) в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в размере 20 млн рублей ($252,2 тыс. по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области заочно предъявлено обвинение блогеру Субхану Мамедову. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены его брату и отцу", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada azərbaycanlı blogerə qarşı 20 milyon rubl vergidən yayınma ittihamı irəli sürülüb

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