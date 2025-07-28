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Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Перу Дине Эрсилии Болуарте Зегарре.
Внешняя политика
28 июля 2025 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Перу Дине Эрсилии Болуарте Зегарре.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу в соответствии с волей наших народов будут и впредь развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends Independence Day greetings to Peruvian counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev perulu həmkarını təbrik edib

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