Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Перу Дине Эрсилии Болуарте Зегарре.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Перу.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Перу в соответствии с волей наших народов будут и впредь развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Перу – постоянного благополучия и процветания".