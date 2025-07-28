Азербайджан примет участие в туристических мероприятиях в Саудовской Аравии и Иордании

Азербайджан примет участие в туристических мероприятиях в Саудовской Аравии и Иордании

Азербайджан будет представлен в Конгрессе по деловому и элитному туризму (Kingdom Business & Luxury Travel Congress - KBLT) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 15-16 сентября, а также Конгрессе организаторов свадеб за рубежом (Destination Wedding Planners Congress - DWP) 7-9 октября в Акабе (Иордания).

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму уже начало подготовку к данным мероприятиям.

KBLT, организуемый в 4-й раз, является ключевой платформой, объединяющей глобальных лидеров и люксовые бренды с самыми престижными клиентами Саудовской Аравии. DWP проводится в 11-й раз. В прошлом году в этом мероприятии приняли участие более 70 стран, 98% участников положительно оценили конгресс.