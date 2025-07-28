Полиция Лерика разоблачила наркосеть, изъято 20 кг наркотиков

Сотрудники Лерикского районного отделения полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств.
Как сообщает Report, в ходе мероприятий задержаны 26-летние Мухаммед Шыхалиев и Натиг Халилов. У них изъято 20 кг марихуаны и 1990 таблеток метадона.
В рамках продолжающейся операции были также задержаны другие участники наркосети - 24-летний Вургун Гасымлы, 30-летний Рашид Агазаде и 31-летний Эмин Ахмедов, которые пытались скрыться по тайной тропе в труднодоступной местности, бросив автомобиль. В брошенном ими транспортном средстве была обнаружена марихуана.
Установлено, что задержанные планировали доставить наркотики, полученные от гражданина Ирана, в Баку с целью последующей продажи.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.