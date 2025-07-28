Полиция Лерика разоблачила наркосеть, изъято 20 кг наркотиков

Сотрудники Лерикского районного отделения полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Сотрудники Лерикского районного отделения полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщает Report, в ходе мероприятий задержаны 26-летние Мухаммед Шыхалиев и Натиг Халилов. У них изъято 20 кг марихуаны и 1990 таблеток метадона.

В рамках продолжающейся операции были также задержаны другие участники наркосети - 24-летний Вургун Гасымлы, 30-летний Рашид Агазаде и 31-летний Эмин Ахмедов, которые пытались скрыться по тайной тропе в труднодоступной местности, бросив автомобиль. В брошенном ими транспортном средстве была обнаружена марихуана.

Установлено, что задержанные планировали доставить наркотики, полученные от гражданина Ирана, в Баку с целью последующей продажи.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.