Тела двух утонувших в море в Новханы извлечены из воды

В Абшеронском районе из моря извлечены тела двух утонувших.

В Абшеронском районе из моря извлечены тела двух утонувших.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в селе Новханы Абшеронского района в неконтролируемой зоне моря утонули два человека. К поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Водолазы-спасатели извлекли из воды тела Алиева Равана Шахин оглу 2003 года рождения и Джаббарова Али Эльшан оглу 2009 года рождения и передали по назначению.