Сеул и Пекин подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство

Сеул и Пекин подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство

Республика Корея и Китай договорились о продолжении тесного стратегического сотрудничества и обозначили намерение вывести двусторонние отношения на новый уровень, в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском Кенджу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Кореи.

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен провел свой первый после вступления в должность телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ваном И.

"Стороны подтвердили общее понимание необходимости зрелого развития стратегического партнерства и договорились о том, что предстоящий саммит АТЭС может стать важной вехой в развитии двусторонних связей",- говорится в заявлении МИД.

Кроме того, они достигли согласия о продолжении диалога на высоком уровне и стремлении к реальным результатам в практическом взаимодействии, ощутимым для граждан обеих стран.

В завершение разговора министр Чо пригласил своего китайского коллегу с официальным визитом в Южную Корею. Министр Ван подтвердил готовность посетить страну в удобное для обеих сторон время.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в этом году 31 октября - 1 ноября в южнокорейском городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто.