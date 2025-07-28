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У ГЭС "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы

У ГЭС "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы У ГЭС "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы
Происшествия
28 июля 2025 г. 11:11
У ГЭС Араз обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы

В Бабекском районе Нахчыванской АР вблизи гидроэлектростанции "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы.

Как сообщает местное бюро Report, информация об обнаружении тела поступила в районную прокуратуру.

Погибшим является Шахсувар Суваров (1967 г.р.), житель города Нахчыван, который работал механиком-слесарем в Отделе эксплуатации мелиорационных систем Бабекского района.

На место происшествия были направлены специализированные водолазы-спасатели из оперативной группы Службы спасения при особых рисках МЧС. Тело было извлечено из воды и передано следственным органам для дальнейшего расследования.

По предварительным данным экспертизы, причиной смерти стал удар электрическим током. Бабекская районная прокуратура проводит расследование обстоятельств инцидента.

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