У ГЭС "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы

У ГЭС "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы

В Бабекском районе Нахчыванской АР вблизи гидроэлектростанции "Араз" обнаружено тело сотрудника мелиорационной службы.

Как сообщает местное бюро Report, информация об обнаружении тела поступила в районную прокуратуру.

Погибшим является Шахсувар Суваров (1967 г.р.), житель города Нахчыван, который работал механиком-слесарем в Отделе эксплуатации мелиорационных систем Бабекского района.

На место происшествия были направлены специализированные водолазы-спасатели из оперативной группы Службы спасения при особых рисках МЧС. Тело было извлечено из воды и передано следственным органам для дальнейшего расследования.

По предварительным данным экспертизы, причиной смерти стал удар электрическим током. Бабекская районная прокуратура проводит расследование обстоятельств инцидента.