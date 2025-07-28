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Минск и Вашингтон обсуждают нормализацию отношений

Минск и Вашингтон обсуждают нормализацию отношений Беларусь ведет диалог с США по налаживанию и укреплению двусторонних отношений.
Другие страны
28 июля 2025 г. 11:24
Минск и Вашингтон обсуждают нормализацию отношений

Беларусь ведет диалог с США по налаживанию и укреплению двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на БелТа, об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

"Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются. Посольство ведет также диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом. То есть наблюдается определенный интерес к Беларуси. Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу", - заявил Шидловский журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности взаимной аккредитации послов, дипломат сказал, что на данном этапе Беларусь ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты установлены и поддерживаются, но конкретно данная тема пока не находится в повестке дня.

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