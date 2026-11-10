Налоговые льготы для агропродукции могут продлить до конца 2029 года
АПК
- 10 ноября, 2026
- 12:33
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В Азербайджане планируется еще на три года - до конца 2029 года - освободить от НДС оборот от продажи произведенной в стране сельскохозяйственной продукции, в том числе промышленным способом.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в бюджетный пакет на 2027 год.
Согласно проекту, на аналогичный срок от НДС также будут освобождены импорт и продажа пшеницы, а также производство и реализация пшеничной муки и хлеба.
Azərbaycan aqrar məhsul istehsalını daha 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edəcək
Azerbaijan to extend agricultural VAT exemption until 2029
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