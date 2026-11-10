Налоговые льготы для агропродукции могут продлить до конца 2029 года

В Азербайджане планируется еще на три года - до конца 2029 года - освободить от НДС оборот от продажи произведенной в стране сельскохозяйственной продукции, в том числе промышленным способом.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно проекту, на аналогичный срок от НДС также будут освобождены импорт и продажа пшеницы, а также производство и реализация пшеничной муки и хлеба.