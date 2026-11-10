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    Azərbaycan aqrar məhsul istehsalını daha 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edəcək

    ASK
    • 10 noyabr, 2026
    • 12:20
    Azərbaycan aqrar məhsul istehsalını daha 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edəcək

    Azərbaycanda istehsal olunan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyənin daha 3 il müddətinə - 2029-cu ilin sonuna qədər əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    Bundan başqa, layihəyə əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı, eləcə də satışı daha 3 il müddətinə - 2029-cu ilin sonuna qədər ƏDV-dən azad olunacaq.

    Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) Kənd təsərrüfatı Buğda idxalı
    Налоговые льготы для агропродукции могут продлить до конца 2029 года
    Azerbaijan to extend agricultural VAT exemption until 2029
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