Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Каролю Навроцкому

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 12:28
    Ильхам Алиев выразил соболезнования Каролю Навроцкому

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования польскому коллеге Каролю Навроцкому в связи с трагедией в Кракове.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате кровавого инцидента в городе Кракове.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Польши, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

    Отметим, что в Кракове 7 ноября мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и начал стрелять по случайным людям. В результате инцидента шесть человек скончались, более десятка получили ранения.

    Ильхам Алиев Кароль Навроцкий Краков Польша
    Azərbaycan Prezidenti polşalı həmkarına başsağlığı verib
    Azerbaijani President offers condolences to his Polish counterpart
    MiniBoss
    MiniBoss

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