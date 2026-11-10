Ильхам Алиев выразил соболезнования Каролю Навроцкому

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования польскому коллеге Каролю Навроцкому в связи с трагедией в Кракове.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате кровавого инцидента в городе Кракове.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Польши, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Отметим, что в Кракове 7 ноября мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и начал стрелять по случайным людям. В результате инцидента шесть человек скончались, более десятка получили ранения.