Azərbaycan Prezidenti polşalı həmkarına başsağlığı verib
Xarici siyasət
- 10 noyabr, 2026
- 11:49
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Polşa Prezidenti Karol Navrotskiyə başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, başsağlığı məktubunda deyilir:
"Hörmətli cənab Prezident.
Krakov şəhərində törədilmiş qanlı hadisə nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi.
Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Polşa xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıram".
Qeyd edək ki, Polşanın Krakov şəhərinin baş meydanında baş vermiş atışma nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 10-a yaxın insan isə yaralanıb.
Ильхам Алиев выразил соболезнования Каролю Навроцкому
Azerbaijani President offers condolences to his Polish counterpart
Son xəbərlər
17:33
İraq İran yığmasının olduğu təyyarənin Bəsrə aeroportuna enməsinə icazə verməyibDigər ölkələr
17:29
Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıbDigər ölkələr
17:17
Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıbBiznes
17:14
Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıbFutbol
17:02
Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblərDigər ölkələr
16:53
Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3Digər ölkələr
16:45
"PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:22
Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıbBiznes
16:14
Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol