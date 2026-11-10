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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan Prezidenti polşalı həmkarına başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 11:49
    Azərbaycan Prezidenti polşalı həmkarına başsağlığı verib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Polşa Prezidenti Karol Navrotskiyə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, başsağlığı məktubunda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Krakov şəhərində törədilmiş qanlı hadisə nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi.

    Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Polşa xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıram".

    Qeyd edək ki, Polşanın Krakov şəhərinin baş meydanında baş vermiş atışma nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 10-a yaxın insan isə yaralanıb.

    İlham Əliyev Karol Navrotski Polşa
    Ильхам Алиев выразил соболезнования Каролю Навроцкому
    Azerbaijani President offers condolences to his Polish counterpart
    MiniBoss
    MiniBoss

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