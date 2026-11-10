Завтра в Баку и в регионах ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны кратковременные осадки. В некоторых местах временами будет туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.