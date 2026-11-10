Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Завтра в Баку и в регионах ожидаются осадки

    Экология
    • 10 ноября, 2026
    • 12:35
    Завтра в Баку и в регионах ожидаются осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны кратковременные осадки. В некоторых местах временами будет туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıya və rayonlara yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for November 11
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