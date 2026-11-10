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    Сибига и Рубио обсуждают в Париже российско-украинское урегулирование

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 12:36
    Сибига и Рубио обсуждают в Париже российско-украинское урегулирование

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио начали переговоры в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Telegram-канале.

    "В Париже начались переговоры Андрея Сибиги и Марко Рубио. Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят мирные усилия (по урегулированию российско-украинского конфликта - ред.), развитие стратегического партнерства, укрепление обороноспособности и устойчивости Украины", - говорится в сообщении ведомства.

    Российско-украинский конфликт Марко Рубио Андрей Сибига МИД Украины
    Sibiqa və Rubio Parisdə Rusiya-Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edirlər
    Sybiha, Rubio discuss Russia-Ukraine settlement in Paris
    44 filmi
    44 filmi

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