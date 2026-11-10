Сибига и Рубио обсуждают в Париже российско-украинское урегулирование
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 12:36
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио начали переговоры в Париже.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Telegram-канале.
"В Париже начались переговоры Андрея Сибиги и Марко Рубио. Министр иностранных дел Украины и госсекретарь США обсудят мирные усилия (по урегулированию российско-украинского конфликта - ред.), развитие стратегического партнерства, укрепление обороноспособности и устойчивости Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Sibiqa və Rubio Parisdə Rusiya-Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edirlər
Sybiha, Rubio discuss Russia-Ukraine settlement in Paris
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