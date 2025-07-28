МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло около 800 пожаров

МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло около 800 пожаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана опубликовало статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

Как сообщили Report в ведомстве, соответствующие структуры министерства за минувшую неделю выезжали на 780 сообщений о пожарах.

Помимо борьбы с пожарами, сотрудники МЧС провели 50 спасательных операций, связанных со случаями, когда граждане оказывались в беспомощном состоянии, и приняли участие в ликвидации последствий трех ДТП.

В общей сложности, за минувшую неделю спасен 51 человек, в том числе 10 детей, а также 15 человек, находившихся под угрозой утопления в море, тела 7 человек переданы по назначению.