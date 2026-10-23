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    Байрамов обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:30
    Байрамов обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Южном Кавказе

    Министры иностранных дел Азербайджана и Индии обсудили геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.

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