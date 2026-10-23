Байрамов обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Индии обсудили геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.