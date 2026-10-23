Джайшанкар: Азербайджан и Индию связывает длительная история культурных отношений

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

Как передает Report, об этом Джайшанкар заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, визит в Азербайджан стал продолжением встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Ильхама Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Джайшанкар сообщил, что на встрече с главой государства передал ему приветствия президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендры Моди.

Министр отметил, что стороны подробно рассмотрели весь спектр двусторонних отношений, включая текущее сотрудничество, возможности его расширения и новые подходы к взаимодействию. Также состоялся обмен мнениями по важным региональным и международным событиям со стратегической точки зрения.

Джайшанкар также подчеркнул, что Индия, как и Азербайджан, самостоятельно определяет свои внешнеполитические позиции. "Следует учитывать, что обе наши страны проводят независимую политику и самостоятельно принимают решения по актуальным внешнеполитическим вопросам", - заявил он.

По словам министра, две страны связывает длительная история культурных и межчеловеческих обменов. Взаимное уважение к культуре и ценностям друг друга создает основу для развития более продуктивного партнерства.