Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:30
    Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад

    Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим через территорию Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку вместе с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

    По словам министра, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с индийским коллегой.

    Байрамов также не исключил возможность увеличения прямых авиарейсов между странами.

    "Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу", - добавил министр.

    Джейхун Байрамов Субраманьям Джайшанкар Транспортный коридор Север-Юг Азербайджано-индийские отношения
    Ceyhun Bayramov: Hindistan Orta Dəhlizə ciddi maraq göstərir
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:36
    Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию
    Внешняя политика
    13:35
    Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору "Север–Юг"
    Внешняя политика
    13:33
    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере
    Внешняя политика
    13:32
    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    13:31
    Джайшанкар: Азербайджан и Индию связывает длительная история культурных отношений
    Другие
    13:30
    Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад
    Внешняя политика
    13:30
    Байрамов обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Южном Кавказе
    Внешняя политика
    13:30
    В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек
    В регионе
    13:28
    Законопроект "Об аграрной сфере" принят в первом чтении
    АПК
    Лента новостей