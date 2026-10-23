Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад
Внешняя политика
- 23 октября, 2026
- 13:30
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Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим через территорию Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку вместе с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам министра, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с индийским коллегой.
Байрамов также не исключил возможность увеличения прямых авиарейсов между странами.
"Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу", - добавил министр.
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