Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад

Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад, проходящим через территорию Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку вместе с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

По словам министра, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшней встречи с индийским коллегой.

Байрамов также не исключил возможность увеличения прямых авиарейсов между странами.

"Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу", - добавил министр.