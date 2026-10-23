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    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:32
    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

    По его словам, Индия внимательно следит за событиями на Южном Кавказе и приветствовала мирные договоренности, достигнутые Азербайджаном и Арменией в августе прошлого года.

    "Мы надеемся, что это приведет к установлению прочного мира. Позиция Индии предельно ясна: споры должны разрешаться посредством диалога и дипломатии", - заявил министр.

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Субраманьям Джайшанкар Индия
    Hindistan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayır
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