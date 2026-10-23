Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

По его словам, Индия внимательно следит за событиями на Южном Кавказе и приветствовала мирные договоренности, достигнутые Азербайджаном и Арменией в августе прошлого года.

"Мы надеемся, что это приведет к установлению прочного мира. Позиция Индии предельно ясна: споры должны разрешаться посредством диалога и дипломатии", - заявил министр.