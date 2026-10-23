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    Hindistan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayır

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:33
    Hindistan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini alqışlayır

    Hindistan Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesini alqışlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Hindistan Cənubi Qafqazdakı hadisələri diqqətlə izləyir və ötən ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş sülh razılaşmalarını alqışlayıb: "Ümid edirik ki, bu, davamlı sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxaracaq. Hindistanın mövqeyi tamamilə aydındır: mübahisələr dialoq və diplomatiya vasitəsilə həll edilməlidir".

    Subrahmanyam Cayşankar Azərbaycan-Hindistan münasibətləri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi
    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    India welcomes Azerbaijan–Armenia peace process, Jaishankar says
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