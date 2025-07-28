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Нафтогаз подписал первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа

Нафтогаз подписал первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа Украинская Группа компаний "Нафтогаз" подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.
Энергетика
28 июля 2025 г. 10:22
Нафтогаз подписал первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа

Украинская Группа компаний "Нафтогаз" подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

По данным компании, впервые осуществляется тестовая поставка [азербайджанского] газа по Трансбалканскому маршруту по коридору Болгария–Румыния–Украина.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Это также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - прокомментировал сделку генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

"Благодарны нашим коллегам из Азербайджана за доверие", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке “Naftogaz” SOCAR-la Azərbaycan qazının alınması ilə bağlı ilk sazişi imzalayıb

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