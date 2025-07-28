Нафтогаз подписал первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine на закупку азербайджанского газа

Украинская Группа компаний "Нафтогаз" подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.

Украинская Группа компаний "Нафтогаз" подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

По данным компании, впервые осуществляется тестовая поставка [азербайджанского] газа по Трансбалканскому маршруту по коридору Болгария–Румыния–Украина.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. Это также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - прокомментировал сделку генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

"Благодарны нашим коллегам из Азербайджана за доверие", - добавил он.